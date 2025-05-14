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12:25, 14 мая 2025Силовые структуры

Сопредседателю движения «Голос» Мельконьянцу вынесли приговор за нежелательную организацию

Суд Москвы дал 5 лет колонии сопредседателю движения «Голос» Мельконьянцу
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы сопредседателя движения «Голос» (признано в РФ нежелательной организацией и внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) и юриста Григория Мельконьянца. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным в организации деятельности нежелательной иностранной неправительственной организации (НПО).

Прокурор запрашивал для него шесть лет колонии общего режима.

Сопредседателя движения «Голос» арестовали в августе 2023 года. Следствие считает, что он действовал в интересах недружественных иностранных государств. 15 сентября 2023 года Мосгорсуд признал законным арест Мельконьянца.

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