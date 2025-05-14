Сопредседателю движения «Голос» Мельконьянцу вынесли приговор за нежелательную организацию

Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы сопредседателя движения «Голос» (признано в РФ нежелательной организацией и внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) и юриста Григория Мельконьянца. Об этом сообщает ТАСС.
Он признан виновным в организации деятельности нежелательной иностранной неправительственной организации (НПО).
Прокурор запрашивал для него шесть лет колонии общего режима.
Сопредседателя движения «Голос» арестовали в августе 2023 года. Следствие считает, что он действовал в интересах недружественных иностранных государств. 15 сентября 2023 года Мосгорсуд признал законным арест Мельконьянца.