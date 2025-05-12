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13:57, 12 мая 2025Силовые структуры

Сопредседателю движения «Голос» Мельконьянцу запросили в России шесть лет колонии

Прокурор запросил для сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца 6 лет колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прокурор запросил для сопредседателя движения «Голос» (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) и юриста Григория Мельконьянца шесть лет колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Мельконьянца требуют признать виновным по делу об организации деятельности нежелательной иностранной неправительственной организации (НПО).

Сопредседателя движения «Голос» арестовали в августе 2023 года. Следствие считает, что он действовал в интересах недружественных иностранных государств. 15 сентября 2023 года Мосгорсуд признал законным арест Мельконьянца.

Ранее сообщалось, что в отношении российского писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) возбудили уголовное дело.

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