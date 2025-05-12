Сопредседателю движения «Голос» Мельконьянцу запросили в России шесть лет колонии

Прокурор запросил для сопредседателя движения «Голос» (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) и юриста Григория Мельконьянца шесть лет колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.
Мельконьянца требуют признать виновным по делу об организации деятельности нежелательной иностранной неправительственной организации (НПО).
Сопредседателя движения «Голос» арестовали в августе 2023 года. Следствие считает, что он действовал в интересах недружественных иностранных государств. 15 сентября 2023 года Мосгорсуд признал законным арест Мельконьянца.
Ранее сообщалось, что в отношении российского писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) возбудили уголовное дело.