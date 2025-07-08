ФСБ разрешили конвоировать обвиняемых и осужденных в российские суды

ФСБ сможет конвоировать обвиняемых в суды и применять против них спецсредства

Федеральную службу безопасности (ФСБ) наделили правом конвоировать обвиняемых и осужденных в российские суды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на законопроект, который ранее был принят российской Государственной Думой.

При этом сотрудники ведомства смогут применять специальные средства и оружие, если сопровождаемые попытаются сбежать, оказать сопротивление или освободиться из-под конвоя насильно.

Ранее сообщалось, что новый законопроект наделит ФСБ правом создавать собственные следственные изоляторы (СИЗО). После того как СИЗО вновь окажутся в ведении ведомства, его сотрудники будут обязаны охранять их, исполнять наказание в отношении осужденных, оставленных для работ по хозяйственному обслуживанию, и лечить заключенных.

