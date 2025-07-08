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13:23, 8 июля 2025Бывший СССР

Главком ВСУ пожаловался на увеличение числа ударов ВС России

Главком ВСУ Сырский: Россия увеличила количество ударов с помощью ракет и БПЛА
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации увеличили количество ударов с помощью ракет и БПЛА по Украине в 1,6 раза за июнь. На это пожаловался главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает «Интерфакс-Украина».

«Россияне за месяц в 1,6 раза увеличили количество средств воздушного направления — ракет и дронов, выпущенных по территории Украины», — рассказал украинский главком.

Ранее Сырский сообщил, что солдат ВСУ будут обучать противодействию беспилотникам. По его словам, к нынешним 49 дням обучения будет добавлено двое суток, которые будут посвящены обучению борьбы с дронами.

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