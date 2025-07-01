Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:42, 1 июля 2025Бывший СССР

Украинских военных начнут готовить к борьбе с БПЛА

Сырских: Солдат ВСУ будут обучать борьбе с беспилотниками
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут обучать противодействию беспилотникам. Об этом сообщил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«Провел ежемесячное служебное совещание по повышению качества подготовки в Вооруженных силах, усилению безопасности в учебных центрах и другим проблемным вопросам», — написал Сырский.

По его словам, к нынешним 49 дням обучения будет добавлено двое суток, которые будут посвящены обучению борьбы с беспилотниками.

Ранее Сырский заявил, что красноармейское (украинское название — покровское) направление остается для ВСУ самым тяжелым. Главком отметил, что побывал на этом направлении и провел совещания в подразделениях ВСУ и Национальной гвардии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Так страшно!» Тяжелые дроны ВСУ атаковали предприятие в Ижевске. Мощный пожар попал на видео

    В атакованном дронами ВСУ Ижевске отменили массовые мероприятия

    Появились кадры с бегущими от падающего тяжелого дрона ВСУ жителями Ижевска

    Россиянки назвали необходимые вещи для уверенности в себе

    На кладбище жену бойца СВО попросили сдать тело мужа обратно в морг по одной причине

    Украинских военных начнут готовить к борьбе с БПЛА

    В США впечатлились российским «всевидящим монстром»

    Российский дипломат объяснила попытки Германии показать зубы

    Российская бюджетная авиакомпания запустила распродажу билетов

    Людям с высоким индексом массы тела указали на надежный способ похудеть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости