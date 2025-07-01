Украинских военных начнут готовить к борьбе с БПЛА

Сырских: Солдат ВСУ будут обучать борьбе с беспилотниками

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут обучать противодействию беспилотникам. Об этом сообщил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«Провел ежемесячное служебное совещание по повышению качества подготовки в Вооруженных силах, усилению безопасности в учебных центрах и другим проблемным вопросам», — написал Сырский.

По его словам, к нынешним 49 дням обучения будет добавлено двое суток, которые будут посвящены обучению борьбы с беспилотниками.

Ранее Сырский заявил, что красноармейское (украинское название — покровское) направление остается для ВСУ самым тяжелым. Главком отметил, что побывал на этом направлении и провел совещания в подразделениях ВСУ и Национальной гвардии.