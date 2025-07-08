Розовый бургер Hello Kitty появится в сети «Вкусно — и точка»

Розовый бургер в стиле Hello Kitty появится во «Вкусно — и точка»

Сеть заведений быстрого питания «Вкусно — и точка» начнет продавать новый розовый бургер Hello Kitty. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ресторана.

С 21 июля в ресторанах сети появится бургер с розовой булкой и куриной котлетой. Сырный соус в нем также будет розового цвета. Помимо этого можно будет купить набор наггетсов и стрипсов в боксе с изображением пингвина Badtz-Maru и Kuromi, а также мягкое мороженое с фруктовым мармеладом.

Hello Kitty — антропоморфная белая кошка с красным бантом на голове, считается одним из самых популярных символов японской поп-культуры. Ее придумали в компании Sanrio в 1974 году. С Hello Kitty продаются многочисленные разнообразные сувениры, про нее есть аниме и видеоигры.

В японском McDonald's летом 2025 года можно купить игрушки с Hello Kitty в наборах для детей. Зимой 2025 года бренд также устраивал коллаборацию с McDonald's в Гонконге.

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