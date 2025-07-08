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14:53, 8 июля 2025Силовые структуры

Иностранка поплатилась за неуважение к георгиевской ленте

На Кубани осудили гражданку Греции за неуважение к символам Победы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Краснодаре суд приговорил к году лишения свободы условно гражданку Греции Элени Григориади, которая оскорбила символы воинской славы России и георгиевскую ленту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Она признана виновной по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, осквернение символов воинской славы России, совершенные публично, с использованием сети "Интернет"»). Кроме того, суд лишил гречанку права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в интернете на два года. Отмечается, что во время заседания она свою вину признала и в содеянном раскаялась.

Как установил суд, 9 мая 2022 года она не находилась в России, но опубликовала в созданном ей в социальной сети сообществе около пяти оскорбительных изображений, элементами которых были георгиевская лента, плакат «Родина-мать зовет!», «9 мая — День Победы» и вечный огонь.

Ранее сообщалось, что справившим нужду на БТР российским подросткам вынесли приговор

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