Иностранцы приехали в Киев со свастикой и поплатились

В Киеве задержали двух иностранцев за демонстрацию нацистской символики

В Киеве задержали двух иностранцев за демонстрацию нацистской символики, включая свастики. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В частности, оба мужчины обратили внимание тем, что расхаживали в футболках со свастикой и аналогичным символом в виде украинского флага. Оба они были задержаны.

«Полиция заявляет, что флаг держал 27-летний иностранец. С ним на улице находился его 25-летний приятель, гражданин другой страны, также одетый в футболку с элементами нацистской символики», — отмечается в сообщении.

Ранее образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик заявила, что украинским учителям в разговорах со школьниками следует говорить, что они якобы не понимают русский язык. Она обратила внимание, что ученики не хотят разговаривать на государственном языке.