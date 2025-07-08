Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:31, 8 июля 2025Из жизни

Извращенец приколотил пенис к деревяшке

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Staffordshire Police

В Великобритании вынесен приговор мужчине, который неоднократно нарушал судебный запрет, ограничивающий использование интернета. Об этом сообщает издание Stoke-on-Trent Live.

31-летнему Майклу Сазерленду, ранее признанному виновным в попытке совратить ребенка, запрещалось удалять данные об использовании интернета и устанавливать программы, которые не сохраняют историю переписки.

В октябре 2022 года сотрудники полиции обнаружили, что он делал и то, и другое. В частности, мужчина удалил из истории браузера более девяти тысяч поисковых запросов и установил мессенджер Snapchat, не сохраняющий сообщения.

Материалы по теме:
«Худший кошмар женщины» Примерный муж и любящий отец оказался маньяком и 16 лет насиловал жертв. Как его искали 40 лет?
«Худший кошмар женщины»Примерный муж и любящий отец оказался маньяком и 16 лет насиловал жертв. Как его искали 40 лет?
2 февраля 2023
«Страшный упырь» Схвачен главный босс коза ностра. Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?
«Страшный упырь»Схвачен главный босс коза ностра. Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?
30 января 2023

Среди удаленных запросов были фразы «школьница в бондаже» и «связанные девочки». Кроме того, на изъятом у него телефоне имелись фотографии, которые в суде сочли порнографией экстремального содержания. На них Сазерленд, в частности, приколотил к куску дерева собственный пенис.

Мужчина признал вину в нарушении судебного предписания. Его приговорили к лишению свободы на два года.

Ранее сообщалось, что в штате Техас, США, серийного убийцу-каннибала, 44-летнего Джейсона Торнбурга, приговорили к казни. Он признался, что отрезал пенис одной из жертв и съел ее сердце.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп разочаровался в Путине. Он пообещал Зеленскому столько военной помощи, сколько США смогут позволить

    Россиянином заинтересовались после жалоб на него об избиении детей колючим шнуром

    Стало известно о попытке прорыва на территорию России украинского отряда

    Ночевка с бойфрендом обернулась для девушки необходимостью стирать штаны и отмывать ванную

    Россиян предупредили об опасностях несоблюдения питьевого баланса в жару

    Москвичей предупредили об опасной волне тепла до конца недели

    Производство одного вида алкоголя в России упало

    В Госдуме предложили новый способ отсеивать мигрантов

    ВСУ использовали запрещенные конвенциями мины в Курской области

    Политолог назвал возможный сценарий окончания конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости