Извращенец приколотил пенис к деревяшке

В Великобритании вынесен приговор мужчине, который неоднократно нарушал судебный запрет, ограничивающий использование интернета. Об этом сообщает издание Stoke-on-Trent Live.

31-летнему Майклу Сазерленду, ранее признанному виновным в попытке совратить ребенка, запрещалось удалять данные об использовании интернета и устанавливать программы, которые не сохраняют историю переписки.

В октябре 2022 года сотрудники полиции обнаружили, что он делал и то, и другое. В частности, мужчина удалил из истории браузера более девяти тысяч поисковых запросов и установил мессенджер Snapchat, не сохраняющий сообщения.

Среди удаленных запросов были фразы «школьница в бондаже» и «связанные девочки». Кроме того, на изъятом у него телефоне имелись фотографии, которые в суде сочли порнографией экстремального содержания. На них Сазерленд, в частности, приколотил к куску дерева собственный пенис.

Мужчина признал вину в нарушении судебного предписания. Его приговорили к лишению свободы на два года.

Ранее сообщалось, что в штате Техас, США, серийного убийцу-каннибала, 44-летнего Джейсона Торнбурга, приговорили к казни. Он признался, что отрезал пенис одной из жертв и съел ее сердце.

