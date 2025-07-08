Кафе мигрантов в российском регионе проверят из-за жалоб на агрессию

Глава СКР поручил проверить кафе в Новосибирске из-за жалоб на агрессию

Председатель Следственного комитета (СК) России поручил проверить кафе мигрантов в Новосибирске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в информационном центре ведомства.

Такое распоряжение было отдано после жалоб в СМИ. Жители города рассказали, что в кафе нарушаются санитарные нормы, невозможно оплатить по терминалу — вместо этого иностранцы вынуждают переводить деньги на карту, а на замечания агрессивно реагируют и оскорбляют.

Проверка поставлена на контроль.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области спецназ Росгвардии выявил более 200 нелегальных мигрантов и около 50 работодателей, обеспечивающих незаконную трудовую деятельность.

