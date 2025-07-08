Камерунец попался в России на ритуале по превращению рублей в доллары

В Москве начался суд над камерунцем за аферу по превращению рублей в доллары

В Тверском суде Москве начался процесс над 40-летним гражданином Камеруна Хансом Таби Такангом, обвиняемым в афере по превращению рублей в доллары. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Иностранец причастен к необычному мошенничеству. По версии следствия, он обещал россиянам провести особый ритуал по превращению бумаги или рублей в американскую валюту. Ханс Таби Таканг собирался помыть купюру номиналом 5000 рублей в растворе специального порошка, а затем опрыскать этой жидкостью наличные деньги в чемодане, потом подержать банкноты в фольге — после этих манипуляций они якобы обернутся в 100-долларовые купюры. Эту схему описала обманутая им москвичка. Она передала ему деньги, с которыми камерунец скрылся.

Со второй жертвой Таканг встретился в ресторане «Самарканд», где заверил, что мать пришлет ему из Камеруна специальные бумажки для колдовского ритуала. Житель столицы поверил ему и отдал 1,2 миллиона рублей.

На суде Таканг на русском языке заявил, что ему понятно обвинение, а по-французски добавил, что признает вину. Он проживает в России уже 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Унече суд вынес заочный приговор 54-летнему иностранцу, виновному в 18 эпизодах мошенничества в Брянской области на почти 40 миллионов рублей.