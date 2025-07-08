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11:11, 8 июля 2025Мир

Китай и Индия выступили против членства в БРИКС одной страны

Clash Report: Китай и Индия выступили против членства Турции в БРИКС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Китай и Индия не поддержали идею полноправного членства Турции в БРИКС. Об этом сообщает издание Clash Report.

«Китай и Индия еще в прошлом году в частном порядке выступили против полноправного членства Турции в БРИКС», — сказано в сообщении.

По данным издания, ключевой причиной, вызвавшей дискуссии по поводу совместимости Турции с блоком, стал факт ее членства в НАТО.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп считает БРИКС угрозой американским интересам. Она подчеркнула, что Трамп «внимательно следит» за проходящим в Бразилии саммитом объединения.

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