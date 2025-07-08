Лев сбежал из дома, набросился на женщину и двух детей и попал на видео

В Пакистане лев ранил женщину и двух маленьких детей и попал на видео

В Пакистане арестовали владельцев льва, напавшего на семью. Об этом пишет The Guardian.

Лев сбежал из дома фермеров, перепрыгнув через каменный забор. Оказавшись на улице, он тут же стал преследовать женщину и двух ее детей: одному из них пять лет, второму — семь. Хищник набросился на женщину со спины, повалил ее на землю, а затем напал на маленьких детей. Инцидент попал на видео.

Отец детей утверждает, что владельцы льва стояли рядом и удивленно смотрели на происходящее. После они забрали зверя и скрылись с места преступления. Их поймали в течение 12 часов. Пострадавших доставили в больницу.

Домашний лев оказался 11-месячным самцом. Ее конфисковали и передали парку дикой природы.

В Пакистане домашние экзотические животные, такие как львы, считаются показателем высокого статуса. При этом содержание таких питомцев — непростое занятие. Их владельцы должны иметь большую территорию, получить лицензию и платить крупные сборы.

Ранее сообщалось, что в Ираке полиции пришлось ликвидировать домашнего льва, который растерзал и съел хозяина в провинции Наджаф. Хищник набросился на 50-летнего мужчину в саду его дома.

