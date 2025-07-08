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10:33, 8 июля 2025Россия

Медведев дал прозвище Трампу

Зампред Совбеза Медведев в посте дал прозвище американец президенту США Трампу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в новом посте в Telegram-канале дал прозвище «американец» президенту США Дональду Трампу.

По мнению бывшего президента России, Трамп «снова катается на политических качелях». Медведев в посте указал, что сначала американский политик высказался об удовлетворении после разговора с президентом России. Позже Трамп объявил, что разочарован беседой с Владимиром Путиным.

«Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак», — написал Медведев.

Он подчеркнул, что Россия будет добиваться целей специальной военной операции (СВО).

Ранее Медведев рассказал, что авторитет БРИКС растет, несмотря на угрозы Трампа ввести пошлины. До этого президент США пообещал ввести дополнительные пошлины в отношении любого государства, поддерживающего «антиамериканскую» политику БРИКС.

ЖЗЛ
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