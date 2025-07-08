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00:48, 8 июля 2025Мир

Медведев отреагировал на угрозы Трампа в адрес БРИКС

Медведев: Авторитет БРИКС растет, несмотря на угрозы Трампа ввести пошлины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа ввести десятипроцентные пошлины против стран, поддерживающих БРИКС.

Комментируя заявление американского лидера, он отметил, что объединение набирает авторитет. «Трамп объявил, что для любой страны, поддерживающей политику БРИКС, будут введены дополнительные 10-процентные пошлины.. Итак, мы все делаем правильно!"» — резюмировал Медведев.

Ранее Трамп пообещал ввести дополнительные пошлины в отношении любой страны, поддерживающей «антиамериканскую» политику БРИКС. Он подчеркнул, что никаких исключений делать не собирается.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила, что Трамп считает БРИКС угрозой американским интересам.

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