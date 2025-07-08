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15:26, 8 июля 2025Мир

МИД Франции жестко раскритиковали за слова о Путине

Филиппо раскритиковал заявление главы МИД Франции Барро о Путине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Жан-Ноэль Барро

Жан-Ноэль Барро. Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Франция требует прекращения огня на Украине, но при этом продолжает поставлять Киеву вооружения. Таким образом французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал МИД республики за требования к президенту России Владимиру Путину.

«Вы требуете "прекращения огня", продолжая при этом поставлять все больше и больше оружия на Украину каждую неделю: вы случайно не издеваетесь над миром?!» — возмутился политик. Филиппо призвал французские власти сказать правду и признаться в том, что они «уже давно хотят войны».

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро потребовал от Путина прекращения огня на Украине, а также объявил о том, что Европейский союз (ЕС) готовится ввести против России самые жесткие с 2022 года санкции.

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