Филиппо раскритиковал заявление главы МИД Франции Барро о Путине

Франция требует прекращения огня на Украине, но при этом продолжает поставлять Киеву вооружения. Таким образом французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал МИД республики за требования к президенту России Владимиру Путину.

«Вы требуете "прекращения огня", продолжая при этом поставлять все больше и больше оружия на Украину каждую неделю: вы случайно не издеваетесь над миром?!» — возмутился политик. Филиппо призвал французские власти сказать правду и признаться в том, что они «уже давно хотят войны».

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро потребовал от Путина прекращения огня на Украине, а также объявил о том, что Европейский союз (ЕС) готовится ввести против России самые жесткие с 2022 года санкции.