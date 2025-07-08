МИД России предупредил об угрозе войны с НАТО и ЕС

Замглавы МИД Грушко: ЕС и НАТО готовятся к войне с Россией

Североатлантический альянс и Европейский союз (ЕС) готовятся к войне с Россией. Об угрозе военного столкновения предупредил замглавы российского МИД Александр Грушко, его слова приводит ТАСС.

«Состоялся очень важный разговор по крайне важной проблеме. В частности, речь шла о войне и мире, о текущей ситуации в сфере безопасности, о военных приготовлениях со стороны НАТО и ЕС. Они конкретно готовятся к военному столкновению с Россией», — отметил замглавы внешнеполитического ведомства.

Также Грушко добавил, что Россия будет готовиться «к худшему» из-за увеличения альянсом своих военных расходов до пяти процентов ВВП. Он подчеркнул, что в ответ на Москва «спокойно продолжит обеспечивать» свою обороноспособность.

30 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что катастрофическое увеличение расходов на оборону стран Североатлантического альянса приведет к краху НАТО.