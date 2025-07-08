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12:11, 8 июля 2025Мир

МИД России заявил о подготовке к худшему из-за НАТО

Замглавы МИД Грушко: Россия готовится к худшему из-за увеличения расходов НАТО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия будет готовиться «к худшему» из-за увеличения Североатлантическим альянсом своих военных расходов до пяти процентов ВВП, а также продолжит обеспечивать свою обороноспособность. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко, сообщает РИА Новости.

«Надо готовиться к худшему. Не стоит надеяться на то, что какие-то планы НАТО не будут реализованы или будут реализованы не полностью. Мы же должны спокойно продолжать обеспечивать свою безопасность и обороноспособность», — подчеркнул дипломат.

Грушко указал на то, что у альянса есть «большое количество внутренних проблем», которые способны помешать блоку воплотить все планы в жизнь. По его мнению, подобные сомнения вызывают возможности экономик стран-участниц НАТО и Европейского союза (ЕС).

25 июня лидеры стран НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал решение альянса, отметив, что рост оборонных расходов Североатлантического альянса не окажет значительного влияния на безопасность России.

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