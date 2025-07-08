Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:19, 8 июля 2025Бывший СССР

МИД Украины объявил о создании «мирового украинства»

Глава МИД Украины Сибига объявил о создании департамента мирового украинства
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига объявил о создании департамента мирового украинства, который будет пытаться «привлечь к ответственности» граждан России за специальную военную операцию. Об этом дипломат сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Это свидетельство важной роли и приоритетности развития связей и взаимодействия с глобальным украинским сообществом», — заявил министр.

Отмечается, что департамент будет создан на базе управления зарубежного украинства.

Сибига также сообщил, что МИД преобразовал департамент разоружения в департаменты НАТО и международной безопасности. По его словам, Украина больше никогда не разоружится.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину незамедлительно доложили о гибели экс-министра транспорта Старовойта

    100-летний мужчина назвал неожиданную причину своего долголетия

    Президент Чехии раскрыл будущее отношений Запада с Россией после конфликта

    Минфин объяснил рост дефицита российского бюджета

    Власти назвали максимум семейной налоговой выплаты. Сколько получат россияне с 2026 года?

    Мерц решился на покупку у США комплексов Patriot для Украины

    В России ответили на призыв из Абхазии отказаться от экономных туристов

    Во влиянии пошлин Трампа против БРИКС на Россию усомнились

    «Самые жесткие» санкции против России назвали последним выстрелом Евросоюза

    На лидера скандальной российской группы завели дело о дискредитации ВС РФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости