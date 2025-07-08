Глава МИД Украины Сибига объявил о создании департамента мирового украинства

Глава МИД Украины Андрей Сибига объявил о создании департамента мирового украинства, который будет пытаться «привлечь к ответственности» граждан России за специальную военную операцию. Об этом дипломат сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Это свидетельство важной роли и приоритетности развития связей и взаимодействия с глобальным украинским сообществом», — заявил министр.

Отмечается, что департамент будет создан на базе управления зарубежного украинства.

Сибига также сообщил, что МИД преобразовал департамент разоружения в департаменты НАТО и международной безопасности. По его словам, Украина больше никогда не разоружится.