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15:32, 8 июля 2025Бывший СССР

На Украине назвали полигоны четырехзвездочными хостелами

Украина назвала полигоны для общевойсковой подготовки студентов хостелами
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anastasiia Smolienko / Reuters

На Украине созданы полигоны с условиями четырехзвездочных хостелов для прохождения общевойсковой подготовки студентов. Такое заявление сделал министр образования Украины Оксен Лисовой, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Это хорошие условия четырехзвездочного хостела», — прокомментировал он.

В конце апреля кабмин Украины предложил законопроект, который отменяет отсрочку от мобилизации для ряда студентов. В частности, это касается мужчин старше 25 лет, повторно получающих образование на том же или более низком уровне, а также тех, кто проходит обучение за рубежом.

Ранее пленный ВСУ сообщил, что на Украине призвали на службу женщин-заключенных. Он также рассказал о жестоком обращении инструкторов с ними.

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