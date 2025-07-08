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05:31, 8 июля 2025Бывший СССР

На Украине задали неудобный вопрос ЕС о «самых жестких» санкциях против России

Дубинский прокомментировал решение ЕС ввести самые жесткие санкции против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Philipp von Ditfurth / Global Look Press

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, прокомментировал намерение Европейского союза (ЕС) ввести против России «самые жесткие» санкции с 2022 года.

Он поинтересовался, почему соответствующие меры не были приняты еще три года назад. «Жалели Россию? Или было так выгодно чтобы война продолжалась?» — задался вопросом депутат.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз готовится ввести самые жесткие антироссийские санкции за последние три года. Он уточнил, что рестрикции затронут нефтяные доходы России, российских финансовых игроков и посредников в других государствах, которые помогают Москве в обходе ограничительных мер.

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