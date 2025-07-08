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14:44, 8 июля 2025Мир

На Западе оценили разницу отношения Трампа к Путину и Зеленскому

Axios: Отношение Трампа к Путину и Зеленскому изменилось
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому начало меняться после ударов по Украине. Об этом пишет Axios.

По данным портала, атака на украинские объекты после разговора американского лидера с президентом России вызвала «раздражение» Трампа. «Напротив, телефонный разговор Трампа с Зеленским был дружелюбным и продуктивным, как и их встреча неделей ранее на саммите НАТО в Гааге», — оценили в Axios разницу в отношении к двум политикам.

«Они [украинцы] должны чувствовать себя лучше, чем когда-либо во время президентства Трампа», — сказал источник, знакомый с ходом дискуссий.

Ранее Трамп рассказал, что он разочарован решением Путина «не останавливаться» в конфликте на Украине. 3 июля главы государств созвонились, чтобы обсудить ряд текущих проблем, включая Украину. Трамп настаивал на скорейшем прекращении военных действий, Путин подтвердил свою приверженность переговорному процессу. После беседы Трамп признал, что ему не удалось добиться «никакого прогресса» по Украине.

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