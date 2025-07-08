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09:49, 8 июля 2025Россия

Находящийся на СВО с первого дня боец начал записывать треки на передовой

Mash: Боец из Волгоградской области начал записывать треки на СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Боец из Волгоградской области, находящийся на специальной военной операции (СВО) с первого дня, начал записывать треки на передовой. С творчеством ака QLture ознакомился Telegram-канал Mash.

По данным издания, 25 февраля 2022 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли подразделение россиянина в Харьковской области. Военный тогда вытащил из-под огня троих бойцов и оказал им первую помощь, за что был удостоен медали «За проявление доблести».

В отпуске россиянин учился создавать музыкальные ремиксы. Когда стало получаться, он забрал аппаратуру с собой в расположение и продолжил осваивать ремесло. Житель Волгоградской области даже поучаствовал в конкурсе диджеев, после этого он обзавелся одноименным позывным.

Видео с его треком набрало в соцсетях около 100 тысяч просмотров. Ему стали поступать приглашения о коллаборации от артистов из Донецкой народной республики.

Сам боец поделился, что мечтает сделать фит с рэпером Icegergert.

Ранее сообщалось, что боец спецоперации на руках выносил тяжелораненого с поля боя после поломки транспорта.

ЖЗЛ
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