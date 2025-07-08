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09:30, 8 июля 2025Забота о себе

Названа неочевидная летняя опасность в спальне

Сомнолог Шах: Летом заправлять постель нужно через 30-60 минут после пробуждения
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт, сомнолог Сита Шах призвала летом не заправлять постель сразу после пробуждения. Неочевидную опасность в спальне из-за жары она назвала в беседе с Metro.

Шах пояснила, что привычка первым делом с утра заправлять постель может спровоцировать рост грибков и микроорганизмов на постельном белье. По ее словам, в течение ночи на него попадают пот и микроскопические частицы кожи из-за того, что тело выделяет тепло. «В жару этот эффект усиливается», — предупредила она.

Врач утверждает, что, если заправить постель сразу, под одеялом образуется теплая и влажная среда, идеальная для роста микробов и аллергенов. Чтобы этого не произошло, нужно позволить воздуху и свету высушить излишнюю влагу. «Оставьте пододеяльник или простыню сложенными у изножья кровати, откройте окна, проветрите спальню и подождите 30-60 минут», — дала совет Шах.

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Кроме того, сомнолог посоветовала использовать постельное белье из натуральных тканей, так как оно лучше впитывает влагу. Стирать его нужно не реже одного раза в неделю, подчеркнула врач.

Ранее кардиолог и сомнолог Наталия Золотарева рассказала о способах высыпаться в летнюю жару. Она посоветовала проветрить перед сном комнату и принять душ.

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