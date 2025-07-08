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13:33, 8 июля 2025Забота о себе

Названа приводящая к набору веса ошибка во время еды

Врач Винья предупредил о наборе веса из-за быстрого приема пищи
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: i yunmai / Unsplash

Врач и профессор физиологии Хосе Винья заявил, что во время еды многие люди совершают одну распространенную ошибку, которая приводит к набору веса. Ее специалист назвал в беседе с изданием Infobae.

«Во время быстрого приема пищи искажаются сигналы о сытости, что приводит к большему потреблению калорий», — пояснил Винья. В результате у человека появляется лишний вес, предупредил он.

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Кроме того, продолжил врач, быстрый прием пищи превращает этот процесс в чисто механический, поэтому еда не приносит удовольствия. К тому же из-за этого снижается усвоение питательных веществ и нарушается микрофлора кишечника, которая важна для правильной работы иммунной системы, заключил Винья.

Ранее диетолог Ботикария Гарсия посоветовала включить в рацион оливковое масло. Этот продукт, по ее словам, действует по принципу ибупрофена.

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