В России ответили на обвинения Азербайджана в продуктовом кенселинге

Депутат Водолацкий об обвинениях Баку в продуктовом кенселинге: Есть СанПиН

В России существуют санитарные правила и нормы (СанПиН) и не нужно связывать их с политикой, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на обвинения главы Ассоциации производителей и поставщиков фруктов и овощей Азербайджана Башира Гулиева в продуктовом кенселинге со стороны Москвы.

«Когда мы получаем продовольственную группу из любой страны мира, то, естественно, существуют определенные нормы нахождения в этих продуктах вредных веществ. Россельхознадзор внимательно отслеживает каждую ситуацию. Поэтому, независимо от того, какие отношения с той или иной страной, если продовольственная группа нарушает все СанПиН и угрожает здоровью наших граждан, то мы прекращаем поставки», — объяснил Водолацкий.

Депутат напомнил, что похожая ситуация была с дружественной России Белоруссией по поставкам молочной продукции несколько лет назад.

«Они все исправили, и сегодня продукция поступает. Нормы есть нормы. Поэтому сегодня азербайджанской стороне не надо приплетать сюда какие-то политические нюансы. Нужно просто меньше поливать химикатами свою продукцию», — заключил он.

Ранее Гулиев заявил, что руководство Россельхознадзора искусственно создает предпосылки для остановки продовольственного импорта из Азербайджана. По его словам, каждый раз, когда у России портятся дипломатические или политические отношения с соседними странами, профильные ведомства РФ начинают «находить» в поставляемой из этих государств продукции «вредные вещества или добавки».