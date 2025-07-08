Обвиняемый в покушении на Фицо объяснил свой поступок

Стрелявший в Фицо объяснил покушение тем, что политик душил культуру

Обвиняемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо Юрай Цинтула объяснил свой поступок тем, что политик якобы душил культуру. Его слова передает издание Pravda.

«Да здравствует демократия, да здравствует свободная культура», — выкрикнул обвиняемый, прибыв в суд и приблизившись к журналистам.

Цинтула добавил, что чувствует себя прекрасно. Когда один из журналистов спросил его, почему тот совершил покушение, обвиняемый заявил, что словацкий премьер «душил культуру».

Покушение на Фицо было совершено 15 мая 2024 года. Политик получил ранения в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны.