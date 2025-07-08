Один неприятный побочный эффект гормональных контрацептивов объяснили

Гормональные контрацептивы обеспечивают высокий уровень защиты от нежелательной беременности и часто назначаются врачами для решения различных гинекологических проблем, но многие женщины при их приеме сталкиваются со снижением либидо, предупредила сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова. О причинах возникновения этого неприятного побочного эффекта она рассказала «Ленте.ру».

Соколова объяснила, что в состав большинства гормональных контрацептивов входят синтетические аналоги женских половых гормонов — эстрогена и прогестина, которые предотвращают наступление овуляции и, следовательно, беременности. Однако, по ее словам, при этом препараты вмешиваются в сложную гормональную регуляцию организма, что может повлиять на уровень сексуального влечения.

Либидо регулируется множеством факторов, включая гормональный фон, психологическое состояние, отношения с партнером и общее физическое здоровье. Гормональные контрацептивы могут воздействовать на несколько из этих факторов, что приводит к снижению сексуального влечения Милана Соколова сексолог

Еще одной причиной снижения либидо Соколова назвала уменьшение уровня свободного тестостерона в крови, играющего важную роль в развитии полового влечения у женщины.

Кроме того, синтетические гормоны в контрацептивах могут нарушать естественный баланс эстрогена и прогестерона в организме, продолжила сексолог. «Некоторые женщины могут чувствовать снижение либидо из-за подавления природных колебаний этих гормонов, которые обычно способствуют возникновению желания в определенные дни цикла», — уточнила она.

Наконец, по словам Соколовой, гормональные изменения могут вызвать побочные эффекты, такие как лишний вес, изменения настроения, тревожность и депрессия. Эти состояния сами по себе могут снижать интерес к сексуальной активности.

Ранее Соколова рассказала, что ходьба помогает поддерживать либидо в пожилом возрасте. Такой же эффект, по ее мнению, имеет плавание и йога.

