Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:01, 8 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Один неприятный побочный эффект гормональных контрацептивов объяснили

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Francesco Carta fotografo / Getty Images

Гормональные контрацептивы обеспечивают высокий уровень защиты от нежелательной беременности и часто назначаются врачами для решения различных гинекологических проблем, но многие женщины при их приеме сталкиваются со снижением либидо, предупредила сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова. О причинах возникновения этого неприятного побочного эффекта она рассказала «Ленте.ру».

Соколова объяснила, что в состав большинства гормональных контрацептивов входят синтетические аналоги женских половых гормонов — эстрогена и прогестина, которые предотвращают наступление овуляции и, следовательно, беременности. Однако, по ее словам, при этом препараты вмешиваются в сложную гормональную регуляцию организма, что может повлиять на уровень сексуального влечения.

Либидо регулируется множеством факторов, включая гормональный фон, психологическое состояние, отношения с партнером и общее физическое здоровье. Гормональные контрацептивы могут воздействовать на несколько из этих факторов, что приводит к снижению сексуального влечения

Милана Соколовасексолог

Еще одной причиной снижения либидо Соколова назвала уменьшение уровня свободного тестостерона в крови, играющего важную роль в развитии полового влечения у женщины.

Кроме того, синтетические гормоны в контрацептивах могут нарушать естественный баланс эстрогена и прогестерона в организме, продолжила сексолог. «Некоторые женщины могут чувствовать снижение либидо из-за подавления природных колебаний этих гормонов, которые обычно способствуют возникновению желания в определенные дни цикла», — уточнила она.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Наконец, по словам Соколовой, гормональные изменения могут вызвать побочные эффекты, такие как лишний вес, изменения настроения, тревожность и депрессия. Эти состояния сами по себе могут снижать интерес к сексуальной активности.

Ранее Соколова рассказала, что ходьба помогает поддерживать либидо в пожилом возрасте. Такой же эффект, по ее мнению, имеет плавание и йога.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о разочаровании из-за решения Путина по Украине

    Обвиняемый в подготовке теракта в Москве оказался связан с криминалом

    В США раскрыли сроки возобновления поставок оружия Украине

    Пожилая женщина нашла неожиданное применение секс-игрушке сына

    Один неприятный побочный эффект гормональных контрацептивов объяснили

    В США оценили готовность к войне с Россией

    В США раскрыли фундаментальную проблему Украины и ее союзников

    Обвиняемый в подготовке теракта в Москве работал с иностранной спецслужбой

    Названы основные причины вибрации руля в авто

    На Украине задали неудобный вопрос ЕС о «самых жестких» санкциях против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости