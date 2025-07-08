Одна деталь на фото Хейли Бибер в бикини вызвала ажиотаж в сети

Жена канадского певца Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер приняла участие в новой рекламной кампании косметического бренда Rhode и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица предстала на размещенных кадрах в бикини черного цвета, который состоял из бандо и ультракоротких шорт с белыми шнурками. Ее внешний вид при этом дополнила золотая цепь с маленьким чехлом. В нем находилась новинка упомянутой марки — блеск для губ.

Поклонники обратили внимание на данное украшение и принялись его обсуждать в комментариях под публикацией. «Идеальный держатель для тампонов», «Я подумала, что это сумка для тампонов», «Кому в мире нужно так часто наносить блеск на губы, чтобы он постоянно висел на цепочке?», «Это смотрится как тампон. Не самая лучшая рекламная кампания», «Эта цепочка не имеет никакого смысла. Чепуха», — высказывались пользователи сети.

В апреле британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм высмеяла наряд мужа, бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма, во время работы на огороде.