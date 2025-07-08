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14:29, 8 июля 2025Наука и техника

Определен способ предотвращения хронических запоров

Gastroenterology: Средиземноморская диета снижает риск хронического запора
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Средиземноморская и растительная диеты могут снизить риск хронического запора у людей среднего и пожилого возраста. К такому выводу пришли исследователи из системы Mass General Brigham, проанализировав данные более 96 тысяч человек в долгосрочных когортных исследованиях. Результаты исследования опубликованы в журнале Gastroenterology.

Авторы подчеркивают: хотя раньше считалось, что улучшение работы кишечника связано в первую очередь с клетчаткой, их анализ показал — эффект от этих диет проявляется независимо от ее количества. Это означает, что важную роль могут играть и другие компоненты питания — например, орехи, оливковое масло и антиоксиданты.

Хронический запор, по определению исследования, — это повторяющиеся симптомы не менее 12 недель в году. Больше всего риску подвержены те, кто придерживается западной или противовоспалительной диеты. А вот низкоуглеводный рацион не показал заметного влияния на здоровье кишечника.

Ученые делают вывод: чем старше мы становимся, тем важнее уделять внимание не просто отдельным продуктам, а общей структуре питания. Рацион, богатый овощами, растительными жирами и цельными продуктами, может стать действенным способом профилактики, даже при отсутствии других проблем со здоровьем.

Ранее ученые выяснили, что всего три недели на кетодиете улучшают кровоснабжение мозга и повышают уровень BDNF — белка, связанного с памятью и нейропластичностью.

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