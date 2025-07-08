Племянница Трампа обрушилась на дядю с резкой критикой

Племянница Трампа Мэри: Президент душит демократию и не умеет завязывать ботинки

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп резко раскритиковала своего дядю и заявила, что американский лидер не умеет завязывать ботинки. С таким заявлением она выступила в эфире своего Youtube-канала.

«Время летит быстро, когда вы переживаете ужасное время, а демократию медленно душит человек, который даже не может завязать ботинки», — заявила Трамп.

По словам племянницы американского лидера, глава Белого дома «довольно хорошо сочетает снижение когнитивных способностей с нарциссизмом» и обладает концентрацией внимания, как у младенца. Она назвала второй срок Трампа «режимом идиотизма», а также временем «террора, неразберихи и хаоса».

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пригрозил американскому лидеру ответными пошлинами на товары из США.