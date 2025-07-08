Пленный солдат ВСУ Жемчугов призвал сослуживцев перестать сражаться за Киев

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Григорий Жемчугов обратился к сослуживцам с призывом не воевать за киевский режим коррупционеров. Слова украинского военного приводит РИА Новости.

«Задумайтесь о том, за кого вы воюете. За тех, кто делит вот эти барыши, которые [Владимир] Зеленский выпросит у Запада? Они между собой их поделить не могут», — высказался Жемчугов.

Он также отметил, что дети руководителей киевского режима, которые призывают на фронт простых граждан, находятся за границей, а не в рядах украинских войск.

«У Зеленского почему-то семья в Испании и неплохо себя чувствует. Гордон (журналист Дмитрий Гордон, включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов), вот это несчастье, который кричал "а я вот на войну вместе с сыном"... Почему у Кличко (мэр Киева Виталий Кличко) один сын в Америке, оказывается, рэпер, если его тут грохнут, то мир потеряет звезду», — рассказал собеседник агентства.

Ранее военнослужащий ВСУ Игорь Коржун, попавший в плен к российским солдатам, призвал украинцев сложить оружие. Он также рассказал, что в плену к нему хорошо относятся, и выразил благодарность медикам.