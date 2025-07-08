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11:08, 8 июля 2025Россия

Поклонская порассуждала об Украине и заключении мира

Экс-прокурор Крыма Поклонская опубликовала пост о заключении мира и Украине
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Экс-прокурор Крыма и бывшая депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала пост о заключении мира, отказе от гордыни и Украине. Запись появилась в ее Telegram-канале.

В начале поста Поклонская заявила, что Россия и Украина всегда будут скреплены общим происхождением и древними корнями. «Хотя сегодня мы разрознены и проходим трудное испытание, мы родились на одной Земле», — написала она.

Далее бывший прокурор Крыма порассуждала о том, что слово «родина» переводится с украинского как «семья», а в семье порой бывают трагедии и катастрофы, однако она все равно остается семьей.

Иногда так бывает, что, преодолев испытание внутри себя, перешагнув через боль или гордыню, (...) установив мир с тем, кем враждуешь (...) — это работает как взмах крыла бабочки. Пусть этот взмах принесет новый этап нашей жизни

Наталья Поклонская

Ранее Поклонская вспомнила о просьбе отдать ее Жириновскому.

ЖЗЛ
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