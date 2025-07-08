Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:48, 8 июля 2025Бывший СССР

Примаков ответил на обвинения в шпионаже в адрес «Русского дома» в Баку

Примаков: Обвинения в шпионаже в адрес «Русского дома» в Баку являются глупыми
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Обвинения азербайджанских СМИ в шпионаже в адрес «Русского дома» в Баку являются глупыми. Об этом заявил глава Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков в интервью РБК.

«У меня было сильнейшее искушение подать иск против тех средств массовой информации, которые выдвигали подобные обвинения. Но мы решили проявить мудрость и сдержанность и не обострять ситуацию. К сожалению, это не очень помогло», — подчеркнул руководитель Россотрудничества.

Примаков прокомментировал закрытие «Русского дома» в Баку и указал на отсутствие официального ответа МИД и министерства юстиции Азербайджана на запросы о необходимой форме регистрации загранучреждения. Он отметил, что азербайджанские власти не денонсировали межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве, допускающее работу культурных центров.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Лентой.ру» заметил интерес Запада к Азербайджану. При этом депутат отметил, что старший партнер Азербайджана — Турция не заинтересована в связях Баку и Запада.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США направят дополнительное оружие Киеву. Как Пентагон объяснил это решение?

    Силовики увезли из дома молодого россиянина из-за его постов

    Иран опроверг слова Трампа

    Россиян захотели защитить от «плохой» рассрочки на жилье

    Третий вышедший из трубы в Судже боец СВО раскрыл подробности операции

    МИД России заявил о подготовке к худшему из-за НАТО

    Шансы Трампа на Нобелевскую премию оценили

    Обвиняемый в покушении на Фицо объяснил свой поступок

    Германия обвинила Китай в применении лазера против немецкого самолета

    Появились подробности о пропавших без вести на Камчатке туристах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости