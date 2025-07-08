Примаков ответил на обвинения в шпионаже в адрес «Русского дома» в Баку

Примаков: Обвинения в шпионаже в адрес «Русского дома» в Баку являются глупыми

Обвинения азербайджанских СМИ в шпионаже в адрес «Русского дома» в Баку являются глупыми. Об этом заявил глава Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков в интервью РБК.

«У меня было сильнейшее искушение подать иск против тех средств массовой информации, которые выдвигали подобные обвинения. Но мы решили проявить мудрость и сдержанность и не обострять ситуацию. К сожалению, это не очень помогло», — подчеркнул руководитель Россотрудничества.

Примаков прокомментировал закрытие «Русского дома» в Баку и указал на отсутствие официального ответа МИД и министерства юстиции Азербайджана на запросы о необходимой форме регистрации загранучреждения. Он отметил, что азербайджанские власти не денонсировали межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве, допускающее работу культурных центров.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Лентой.ру» заметил интерес Запада к Азербайджану. При этом депутат отметил, что старший партнер Азербайджана — Турция не заинтересована в связях Баку и Запада.