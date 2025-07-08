В России заметили интерес Запада к Азербайджану

Депутат Затулин: Израиль, Британия, ЕС и США проявляют интерес к Азербайджану

Израиль, Великобритания, Европейский союз (ЕС) и США проявляют повышенный интерес к Азербайджану, заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

К Азербайджану проявляют преувеличенный интерес Израиль, Великобритания, Европейский союз и, вполне возможно, США Константин Затулин первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ

«Они рассчитывают на роль Азербайджана не только в искоренении российского влияния, но и рассматривают Азербайджан как важный фактор для борьбы с Ираном. Это важно для Израиля. Это важно для США», — рассказал Затулин.

При этом депутат отметил, что старший партнер Азербайджана — Турция не заинтересована в связях Баку и Запада.

«Не то чтобы в Турции очень любят Иран. Но в Турции очень не любят Израиль и сталкиваются с ним уже в Сирии. Поэтому здесь слишком тесные связи и развитие отношений Азербайджана с Западом Турцию беспокоят», — заключил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что внимательно следит за напряженностью между Россией и Азербайджаном и обсуждал ее с коллегой Ильхамом Алиевым. Он уточнил, что, по его мнению, Баку не является сторонником эскалации в отношениях с Москвой и хочет урегулировать ситуацию. Эрдоган добавил, что для него как Россия, так и Азербайджан являются стратегическими партнерами.