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05:31, 8 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России заметили интерес Запада к Азербайджану

Депутат Затулин: Израиль, Британия, ЕС и США проявляют интерес к Азербайджану
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Израиль, Великобритания, Европейский союз (ЕС) и США проявляют повышенный интерес к Азербайджану, заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

К Азербайджану проявляют преувеличенный интерес Израиль, Великобритания, Европейский союз и, вполне возможно, США

Константин Затулинпервый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ

«Они рассчитывают на роль Азербайджана не только в искоренении российского влияния, но и рассматривают Азербайджан как важный фактор для борьбы с Ираном. Это важно для Израиля. Это важно для США», — рассказал Затулин.

При этом депутат отметил, что старший партнер Азербайджана — Турция не заинтересована в связях Баку и Запада.

«Не то чтобы в Турции очень любят Иран. Но в Турции очень не любят Израиль и сталкиваются с ним уже в Сирии. Поэтому здесь слишком тесные связи и развитие отношений Азербайджана с Западом Турцию беспокоят», — заключил он.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что внимательно следит за напряженностью между Россией и Азербайджаном и обсуждал ее с коллегой Ильхамом Алиевым. Он уточнил, что, по его мнению, Баку не является сторонником эскалации в отношениях с Москвой и хочет урегулировать ситуацию. Эрдоган добавил, что для него как Россия, так и Азербайджан являются стратегическими партнерами.

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