Примаков призвал определиться с отношением к странам СНГ

Примаков: Надо определиться с братским отношением к жителям стран СНГ

Чтобы стать предсказуемым партнером, Москве надо твердо решить, связана ли Россия общей судьбой со странами ближнего зарубежья. Определиться с братским отношением к жителям соседних государств призвал глава Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков в интервью РБК.

«Мы должны определиться, являются ли они на самом деле нашими братьями, объединенными общей историей, общим пространством, общей исторической судьбой, или мы к ним относимся [по принципу] "дружба дружбой, а табачок врозь"», — заявил руководитель ведомства.

Он добавил, что позиция по запрету на обучение детей из стран СНГ в российских школах противоречит позиции об общей победе в Великой Отечественной войне.

В интервью Примаков также ответил на обвинения в шпионаже в адрес «Русского дома» в Баку. По его словам, все подобные заявления были очень глупыми.