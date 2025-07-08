Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:00, 8 июля 2025Интернет и СМИ

Раскритиковавшему Путина американскому сенатору ответили шуткой про Украину

Журналист Боуз: Украина теряет территории быстрее, чем ФБР — досье на Эпштейна
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетСанкции против России:
Чей Боуз

Чей Боуз. Фото: Web Summit / wikipedia

Ирландский журналист Чей Боуз шуткой отреагировал на критику американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) президента России Владимира Путина. Ответ Грэму он разместил в X.

Грэм в своей публикации заявил, что российский лидер якобы бросает вызов усилиям по мирному урегулированию на Украине, и призвал усилить санкции против России. «Украина теряет территории быстрее, чем ФБР — досье на [финансиста Джеффри] Эпштейна», — поиронизировал в ответ Боуз.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск раскритиковал власти США после публикации новых данных по делу Эпштейна. Предприниматель опубликовал мем, в котором высмеял заявления чиновников и сравнил их с клоунами.

Перед этим издание Axios заявило, что Минюст США и Федеральное бюро расследований (ФБР) пришли к выводу об отсутствии доказательств того, что осужденный за сексуальные преступления Эпштейн шантажировал влиятельных людей и вел «список клиентов», а также стал жертвой расправы. Уточнялось, что таким образом администрация президента США Дональда Трампа впервые официально опровергла теории заговора вокруг этого дела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший контрактник продал секретную информацию ВСУ. За нее он получил 6 тысяч рублей

    Медведев одним словом прокомментировал решение Трампа возобновить поставки оружия Киеву

    Россиян предупредили об актуальной схеме обмана в WhatsApp и Telegram

    В Госдуме оценили запрет Овечкину давать интервью в России

    На Украине назвали срок начала переговоров о вступлении в ЕС

    Медведев дал прозвище Трампу

    Названы шесть самых полезных добавок в кофе

    Появились подробности о рухнувшем на жилой дом в Казани самолете

    Пилоты российского самолета подали сигнал срочности из-за течи топлива

    Восьмиметровый питон целиком проглотил мужчину и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости