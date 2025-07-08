Журналист Боуз: Украина теряет территории быстрее, чем ФБР — досье на Эпштейна

Ирландский журналист Чей Боуз шуткой отреагировал на критику американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) президента России Владимира Путина. Ответ Грэму он разместил в X.

Грэм в своей публикации заявил, что российский лидер якобы бросает вызов усилиям по мирному урегулированию на Украине, и призвал усилить санкции против России. «Украина теряет территории быстрее, чем ФБР — досье на [финансиста Джеффри] Эпштейна», — поиронизировал в ответ Боуз.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск раскритиковал власти США после публикации новых данных по делу Эпштейна. Предприниматель опубликовал мем, в котором высмеял заявления чиновников и сравнил их с клоунами.

Перед этим издание Axios заявило, что Минюст США и Федеральное бюро расследований (ФБР) пришли к выводу об отсутствии доказательств того, что осужденный за сексуальные преступления Эпштейн шантажировал влиятельных людей и вел «список клиентов», а также стал жертвой расправы. Уточнялось, что таким образом администрация президента США Дональда Трампа впервые официально опровергла теории заговора вокруг этого дела.