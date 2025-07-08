Раскрыта причина возобновления поставок оружия США Украине

Военный эксперт Глазунов: США не отказываются от миротворчества по Украине

Президент США Дональд Трамп принял решение о возобновлении поставок оружия Украине не для того, чтобы спровоцировать эскалацию противостояния, а с целью не допустить капитуляции Киева с миром на невыгодных условиях, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов.

«Оружие, которое США будут поставлять Украине, имеет оборонительный, а не наступательный характер. То есть, Вашингтон не отказывается от миротворческого процесса, просто им невыгодно, чтобы Киев капитулировал», — сказал военный эксперт.

По его мнению, теперь США будут поддерживать Украину в моменты, когда она переживает самые тяжелые проблемы с оружием, чтобы не допустить массового бегства с фронта. Глазунов считает, что для США важно заключить мир, но на выгодных условиях.

«Как только Украина начнет отступать — США будут поставлять оружие. Ровно столько, чтобы отступление прекратилось. Вашингтон не за войну. Но ему важно сохранить лицо, чтобы заключить выгодный мир», — подчеркнул Глазунов.

Ранее Трамп пообещал дальше поставлять оружие Украине, уточнив, что речь идет об «оборонительных» средствах. Он также заявил, что США очень помогают Украине в конфликте с Россией.