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11:35, 8 июля 2025Путешествия

Раскрыто число пострадавших от транспортного коллапса туристов

АТОР: 11 тысяч туристов пострадали от транспортного коллапса в России
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Более 11 тысяч организованных туристов пострадали от транспортного коллапса на минувших выходных. Это число раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Авиационный кризис, который произошел 5-7 июля из-за налетов украинских беспилотников на города страны, вызвал массовые задержки и отмены рейсов. По данным источника, к утру понедельника их число превысило 2,5 тысячи.

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«Блоки кресел туроператоров есть на каждом десятом среди всех задержанных рейсов. В пересчете на международные рейсы эта доля была бы значительно выше», — отметили в АТОР. Там посчитали, что с задержками вылетов за границу столкнулись 5,5 тысячи человек. Примерно столько же пассажиров не смогли вовремя вернуться в Россию.

В ассоциации отметили, что среди пострадавших было много туристов, которые вылетали из Санкт-Петербурга и Москвы в Турцию и Египет. Кроме того, сбои в расписании затронули и часть иностранных туристов. Например, группа гостей не смогла улететь из Петербурга в Дубай, их рейс перенаправили в столичный Домодедово.

Ранее в Росавиации заявили, что все аэропорты страны вернулись к штатной работе после массовых задержек рейсов. Расписание продолжает стабилизироваться.

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