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10:52, 8 июля 2025Мир

Раскрыты подробности смерти депутата-оппонента Макрона

Во Франции исключили причастность третьих лиц к смерти депутата-критика Макрона
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Оливье Марлекс

Оливье Марлекс. Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Прокуратура Франции исключила причастность третьих лиц к смерти депутата Оливье Марлекса — известного критика президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает газета Le Parisien.

«По результатам первоначального расследования и судебно-медицинской экспертизы можно исключить вмешательство третьих лиц в смерть депутата, поэтому основное внимание уделяется версии самоубийства», — заявил прокурор города Шартра Фредерик Шевалье.

По его словам, никаких записок, которые могли бы представлять интерес для следствия, в квартире Марлекса обнаружено не было. Его личный компьютер и телефон были изъяты для проведения необходимых экспертиз и восстановления последних контактов покойного, подчеркнул прокурор.

О смерти Марлекса стало известно в ночь на 8 июля. Депутата нашли повешенным полицейские.

Марлекс расследовал возможный «акт коррупции» с участием Макрона при продаже компании Alstom концерну General Electric. Парламентарий предполагал, что сделка могла стать источником финансирования предвыборной кампании нынешнего президента Франции в 2017 году.

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