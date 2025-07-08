Риск еще большего обрушения нефтяных цен оценили

Аналитик Мурадян: Цены на нефть останутся на нынешних уровнях из-за ее профицита

Ситуация с недобором нефтегазовых доходов российского бюджета может выправиться уже во второй половине 2025 года за счет падения курса российской валюты до 90 рублей за доллар и больше. Об этом заявил старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян. Его процитировали «Известия».

Он отметил, что июньское падение этой категории доходов связано как с низкими мировыми ценами на нефть, так и с крепким рублем. Однако нельзя сказать, что бюджет находится в критичной ситуации. Кроме того, она может частично выправиться благодаря смягчению денежно-кредитной политики Банка России. Что касается цен на нефть, то Мурадян считает, что они останутся на нынешних уровнях, поскольку рынкам предсказывают профицит этого углеводорода.

В свою очередь, аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко заявил, что не ждет еще большей просадки нефтяных котировок. Его прогноз по ценам на данный энергоноситель оказался умеренно оптимистичным. С другой стороны, российские экспортеры пока переживают напряженный период из-за ситуации с курсом валюты. Если сбудутся прогнозы о переходе регулятора к мягкой денежно-кредитной политике, то положение дел с нефтегазовыми доходами может улучшиться. Пока же он не считает, что российский бюджет находится в критической ситуации, тем более что недобор нефтегазовых доходов бюджета может быть частично компенсирован не нефтегазовыми.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия дефицит федерального бюджета вырос до 3,7 триллиона рублей. Это почти два процента от планируемого ВВП.