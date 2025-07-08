Россиян предупредили об ошибках при чистке зубов

Стоматолог Прокопенко: Использование неподходящей щетки приводит к кариесу

Неправильная техника, использование неподходящей щетки и другие ошибки при чистке зубов могут приводить к появлению кариеса и воспалению десен, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» стоматолог Константин Прокопенко.

«Львиная доля пациентов чистит зубы как попало: горизонтальными движениями, забывая про выметающие или круговые движения от десны к краю. В результате на боковых и межзубных поверхностях остается налет, — сказал врач. — Пациенты часто ограничиваются 30-40 секундами вместо рекомендованных двух минут. Ускоренное махание щеткой не позволяет качественно очистить ни жевательные поверхности, ни тыловые ряды».

Другой распространенной ошибкой Прокопенко назвал использование старой или неподходящей щетки. Он объяснил, что жесткая щетина может повредить эмаль и десны, а изношенная будет некачественно чистить зубы.

«Также важно помнить, что между зубами скапливается максимальное количество бактерий и остатков пищи. Не менее половины случаев кариеса возникает именно там. Нить, ершики и ирригаторы — ваши верные друзья, — подчеркнул стоматолог. —Бактерии скапливаются не только на зубах, но и на языке, щеках, в десневых карманах. Чистка языка специальным скребком или хотя бы щеткой — важное дополнение».

Ранее сообщалось, что спрос на наборы для самостоятельного пломбирования зубов в домашних условиях в России взлетел. Они предназначены для временного, но не долгосрочного пломбирования.