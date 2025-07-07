Россияне ринулись лечить зубы дома из-за дороговизны услуг дантистов

«Известия»: Спрос на наборы для самостоятельного пломбирования зубов взлетел

Спрос на наборы для самостоятельного пломбирования зубов в домашних условиях в России взлетел. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

Подобные наборы включают в себя инструменты и пломбировочные материалы. Они предназначены для временного, но не долгосрочного пломбирования. Такого рода наборы могут использоваться, например, для изоляции кариозных полостей или защиты зуба в ожидании визита к стоматологу. Любой желающий может самостоятельно поставить временные пломбы, прикрыв кариес, скол, потемнение и другие визуально заметные недостатки.

Если раньше средняя розничная стоимость подобного комплекта составляла в России 150-200 рублей, то на фоне ажиотажного спроса в 2025 году она выросла примерно в пять раз — до 908 рублей. У отдельно взятых продавцов суммарные объемы реализации наборов для «домашнего стоматолога» за год могут составлять около 44 тысяч единиц, а ежедневные продажи — превышать 100 штук.

Подобного рода товары активно размещаются на маркетплейсах. По итогам первой половины 2025 года на одной из таких онлайн-площадок предложение увеличилось в 3,3 раза в сравнении с тем же периодом 2024-го. Подобная динамика обусловлена резким ростом спроса на эти наборы. Последнее объясняется в том числе заметным увеличением цен на услуги дантистов. Ажиотажного спросу также способствуют тренды в соцсетях, связанные с домашними гаджетами и процедурами для лечения и эстетики зубов. Речь идет, в частности, о «наращивании» зубов с помощью гель-лака.

Резкое подорожание услуг стоматологов в России связано с западными санкциями и усложнением логистики. Большая часть оборудования и материалов для лечения зубов до 2022 года поступала в РФ из-за границы. В отечественных клиниках активно использовали импортные анестезию, пломбы и композиты, полировочные диски и резинки. После ухода западных производителей в магазинах практически не осталось запасов, а качество аналогов оказалось ниже. На этом фоне эксперты прогнозировали рост цен на стоматологические услуги на 30 процентов. В результате жители Москвы, например, стали массово интересоваться лечением зубов в других регионах, где цены на подобного рода операции значительно ниже.