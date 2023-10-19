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09:56, 19 октября 2023Экономика

Россиян предупредили о возможном подорожании импортных пломб и имплантов

Услуги стоматологов в России могут подорожать к Новому году на треть

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Стоматологические услуги в России могут подорожать на треть (30 процентов) к Новому году. О возможном росте цен предупредил Telegram-канал Mash.

Представители отрасли называют причиной подорожания ослабление рубля, санкции стран Запада и усложнившуюся логистику. Большая часть используемых материалов поступала из-за рубежа: в клиниках использовали импортные анестезию, пломбы и композиты, полировочные диски и резинки. После ухода западных производителей в магазинах практически не осталось запасов, а качество аналогов оказалось ниже.

По информации источников, стоимость имплантов из Швейцарии вырастет на 30 процентов. Более бюджетные варианты из Кореи подорожают на 10-15 процентов.

В ноябре 2022 года россияне отметили подорожание медицинских услуг на 15 процентов. Сильнее всего выросли цены в отраслях, где применяют много импортных расходных материалов. По словам замдиректора департамента методологии и андеррайтинга ДМС «Росгосстраха» Ольги Купцовой, стоимость услуг стоматологов и ортодонтов подорожали на 20-30 процентов.

Стоматологи стали одними из самых высокооплачиваемых специалистов в России. Так, по итогам сентября зарплата подобного специалиста в Тюмени составила 350-750 тысяч рублей. Стоматологу-хирургу в Московской области готовы платить порядка 100-400 тысяч рублей, отметили аналитики сервиса «Авито Работа» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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    Вячеслав Агапов
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