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13:37, 8 июля 2025Интернет и СМИ

Россияне смогут выиграть путешествие с помощью своих фотографий

«Одноклассники» запустили мини-приложение «Семья рядом»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Социальная сеть «Одноклассники» ко Дню семьи, любви и верности запустила мини-приложение, превращающее семейные фото в уникальные открытки. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мини-приложение «Семья рядом» уже доступно всем пользователям «Одноклассников». Чтобы создать открытку, нужно выбрать шаблон и загрузить от двух до четырех снимков. Открыткой можно поделиться на своей странице в соцсети, отметить на них родных и поздравить их с праздником.

Каждая публикация автоматически участвует в розыгрыше ценных подарков. Главный приз — сертификат на путешествие для всей семьи.

При этом открыткой можно не только поделиться, но и скачать — чтобы сделать заставкой смартфона или фоном семейного чата.

Директор по маркетингу «Одноклассников» Наталия Радченкова рассказала, что, по результатам недавнего опроса, День семьи, любви и верности отмечает каждый второй пользователь соцсети и многим в этот праздник нравится смотреть семейные фотоальбомы и видеоролики.

«Мы поддерживаем и разделяем ценности и интересы нашей аудитории, поэтому в этом году реализовали возможность для каждого пользователя ОК поделиться семейными воспоминаниями — и, возможно, выиграть приз, благодаря которому можно будет провести еще больше времени с близкими», — заключила она.

Ранее в июле стало известно, что практически все, кто отмечает День семьи, любви и верности, соблюдают какие-либо традиции. Например, 68 процентов опрошенных готовят совместный праздничный ужин, 27 процентов — смотрят семейные альбомы или видеоролики, а еще 19 процентов — обмениваются подарками.

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