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10:40, 2 июля 2025Интернет и СМИ

Россияне назвали любимые способы празднования Дня семьи

ОК: Чаще всего в День семьи родные собираются и отмечают праздник дома
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

В преддверии Дня семьи, любви и верности социальная сеть «Одноклассники» (ОК) провела исследование среди своих пользователей, чтобы выяснить, чем они занимаются в этот праздник, есть ли у них семейные традиции и какие ценности, по их мнению, делают семью крепкой и сплоченной.

Согласно опросу, половина респондентов отмечает День семьи, любви и верности. Отмечается, что среди молодежи (респондентов в возрасте до 44 лет) и жителей Москвы этот праздник пользуется особой популярностью (каждый пятый москвич отмечает его ежегодно).

Для большинства россиян (58 процентов) этот день — возможность провести время с близкими и навестить родных, а также повод для совместного творчества. Чаще всего в этот день семьи собираются и отмечают праздник дома (56 процентов). Поездки на природу или дачу выбирают 35 процентов респондентов, а посещение культурных мероприятий — 9 процентов.

Практически все, кто отмечает этот праздник, соблюдают какие-либо традиции. Например, 68 процентов из них готовят совместный праздничный ужин, 27 процентов — смотрят семейные альбомы или видеоролики, а еще 19 процентов — обмениваются подарками.

По результатам опроса, главным показателем крепкой семьи россияне считают любовь и честность. Также респонденты назвали важными поддержку и взаимопомощь, наличие совместных планов и ритуалов, общее времяпрепровождение.

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