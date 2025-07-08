Россиянин получил срок за посты в социальных сетях и наркотики

В Ростове-на-Дону осудили мужчину за наркотики и оправдание терроризма

В Ростове-на-Дону осудили мужчину за наркотики и оправдание терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 205.2 («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"»), 280.4 («Публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"») и 228 («Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенное в крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, 9 апреля 2023 года 30-летний Алексей Космынцев в запрещенной социальной сети разместил в открытом доступе запись с призывом оказывать финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Также в сентябре 2023 года в социальной сети он оставил записи с оправданием обстрелов ВСУ гражданских объектов и подрыва Крымского моста в 2022 году.

Кроме того, 8 ноября 2024 года недалеко от сельского кладбища в Хостинском районе Сочи он приобрел «закладку» с синтетическим наркотиками, которые были изъяты при его задержании сотрудниками правоохранительных органов.

Южный окружной военный суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима и на три года лишил права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Ранее сообщалось, что силовики увезли из дома молодого россиянина из-за его постов.