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10:11, 8 июля 2025Россия

Россиянин спрыгнул с судна на реке и бесследно исчез

Мужчина спрыгнул с судна на реке Лена в Иркутской области и бесследно исчез
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мужчина спрыгнул с судна на реке Лена в Иркутской области и бесследно исчез. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По сведениям издания, поиски россиянина продолжаются уже четыре дня. Предварительно, все произошло на левом берегу реки напротив села Алымовка в Киренском районе.

Очевидцы отметили, что мужчина якобы находился в измененном состоянии. Региональные следователи проводят проверку.

До этого стало известно, что турист пропал без вести во время катания на сап-борде в Дагестане. Спасатели и местные жители организовали его поиски.

Еще раньше в Каспийском море пропала женщина с пятилетним сыном. По факту случившегося начали проверку.

ЖЗЛ
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