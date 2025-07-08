Россиянина ранило в результате удара хуситов по сухогрузу в Красном море

ЕРТ: Россиянин оказался ранен в результате удара хуситов по сухогрузу Eternity C

Российский гражданин оказался ранен в результате удара йеменских хуситов из радикальной исламистской группировки «Ансар Аллах» по сухогрузу Eternity C в Красном море. Об этом со ссылкой на Военно-морские силы Евросоюза (ЕС) на Ближнем Востоке сообщает телеканал ЕРТ, передает РИА Новости.

«Есть информация о двух пострадавших, один из которых является россиянином, ему ампутировали конечность», — говорится в публикации.

Ранее йеменские хуситы взяли на себя ответственность за атаку на греческий сухогруз Magic Seas в Красном море.