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17:26, 8 июля 2025Мир

Россиянина ранило в результате удара хуситов по сухогрузу в Красном море

ЕРТ: Россиянин оказался ранен в результате удара хуситов по сухогрузу Eternity C
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Российский гражданин оказался ранен в результате удара йеменских хуситов из радикальной исламистской группировки «Ансар Аллах» по сухогрузу Eternity C в Красном море. Об этом со ссылкой на Военно-морские силы Евросоюза (ЕС) на Ближнем Востоке сообщает телеканал ЕРТ, передает РИА Новости.

«Есть информация о двух пострадавших, один из которых является россиянином, ему ампутировали конечность», — говорится в публикации.

Ранее йеменские хуситы взяли на себя ответственность за атаку на греческий сухогруз Magic Seas в Красном море.

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