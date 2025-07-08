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17:41, 8 июля 2025Путешествия

Россиянка описала работу в одной из лучших авиакомпаний фразой «подцепила кучу вирусов»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Chris worldwide / Shutterstock / Fotodom

Российская стюардесса, уволившаяся из одной из самых лучших и дорогих авиакомпаний мира, описала свой опыт работы там фразой «подцепила кучу вирусов». Своими впечатлениями она поделилась в блоге @rimmer_mila в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, ее организм не смог справиться с вирусами из экзотических стран. Она объяснила, что с такими проблемами со здоровьем сталкиваются многие бортпроводники.

Ранее эта же экс-стюардесса отнесла к минусам своей работы внештатные ситуации и проблемы со здоровьем: сосудистые сеточки на ногах, баротравмы и многолетние проблемы с ушами.

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